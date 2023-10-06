Расторгнут контракт по строительству троллейбусного депо в Засечном

06.10.2023 | 17:52

Госконтракт с «Волжской строительной компанией», которая занималась проектированием и строительством транспортно-пересадочного узла мкр. Терновка, контактной сети и тяговых подстанций, расторгнут. Это указано в определении Арбитражного суда Пензенской области.

2 октября Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области обратилось с иском к подрядчику о взыскании неотработанного аванса. Речь идет о сумме 200 966 544 рублей.

Контракт был заключен 15 ноября 2022 года.

Истец попросил принять обеспечительные меры в виде запрета на распоряжение денежными средствами на расчетных счетах ответчика, оплата по которым производится в целях исполнения указанного контракта.

Управление строительства и дорожного хозяйства указало, что иначе грозит стать невозможным исполнение судебного акта по начатому делу. В ведомстве утверждают, что «Волжская строительная компания», несмотря на расторжение госконтракта и неисполнение обязательств, продолжает расходовать деньги, полученные в качестве аванса.

Изучив доводы, суд удовлетворил просьбу управления.

Транспортно-пересадочный узел, контактная сеть и тяговые подстанции, должны были появиться в Засечном в ноябре 2023 года. 8 июня они были готовы на 17-18%.

На участке у поворота к лагерю труда и отдыха «Романтик» должны были расположиться троллейбусное депо, административно-бытовой корпус (с пунктом питания и комнатой отдыха для водителей), мойка, пункт технического осмотра машин, парковка для них, контрольно-пропускной пункт. Также необходимо было проложить инженерные коммуникации.

«Стоимость - 670 млн рублей вместе с проектными работами», - сообщал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Что касается контактной сети, в пределах Города Спутника предполагалось проложить 3,3 км: по улицам Сухумской, Светлой, Алой и Олимпийской.

Фотография, иллюстрирующая новость, сделана 8.06.2023.