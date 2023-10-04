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Общество

В Пензе появился резерват ятрышника шлемоносного

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В Пензенской области появился новый памятник природы регионального значения - Светлополянский резерват ятрышника шлемоносного. Территория, занятая им, объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения (без изъятия участков у собственников и арендаторов).

Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Николай Симонов во вторник, 3 октября.

Памятник природы располагается в границах муниципального образования г. Пенза в 4,8 км к северу от Заречного.

«Территория памятника природы представлена лугово-черноземными почвами, являющими редким типом почв для Пензенской области. Большую природоохранную ценность представляет свойственный территории широкий спектр ассоциаций крупнотравных материковых (не пойменных) лугов.

На территории памятника природы произрастает большое количество редких видов, среди которых наибольшую ценность представляет ятрышник шлемоносный, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, а также отмечено 10 видов, занесенных в Красную книгу Пензенской области: ива розмаринолистная, кокушник длиннорогий, лапчатка белая, лютик языколистный, осока войлочная, осока Гартмана, пальчато-коренник мясо-красный, тайник яйцевидный, шпажник черепитчатый, ужовник обыкновенный», - поясняется в документе.

Также на территории памятника обитает более 300 видов насекомых, из которых в Красную книгу Пензенской области занесено 24.

Отныне здесь запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе: производство взрывных работ, геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, капитальное строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций, выжигание растительности, выпас скота, сенокошение, распашка земель, охота, устройство мест отдыха, разведение костров, сбор ботанических, зоологических, микологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований, и др.

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