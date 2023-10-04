Пензу избавили от незаконно размещенных баннеров и вывесок

04.10.2023 | 15:02

В третьем квартале 2023 года в Пензе было демонтировано 59 незаконно размещенных рекламно-информационных конструкций.

Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на рекламную службу Пензы.

Часть баннеров и вывесок их владельцы или собственники зданий сняли самостоятельно, получив уведомления и предписания.

Оставшиеся конструкции МКУ «Рекламная служба города Пензы» демонтировала за счет бюджета. Расходы взыскиваются в судебном порядке с владельцев рекламы или собственников зданий, на которых она располагалась.

«Сотрудники учреждения продолжают проводить обходы территорий города. Их цель - выявление фактов размещения рекламных конструкций без действующего разрешения администрации Пензы, контроль выполнения ранее выданных уведомлений и предписаний», - добавили в мэрии.