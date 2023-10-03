В пензенских лагерях отдохнуло более 400 детей участников СВО

03.10.2023 | 21:03

В Пензе дети, родители которых участвуют в специальной военной операции, отдохнули в загородных лагерях по путевкам, приобретенным за счет средств областного бюджета.

Организация отдыха 422 таких ребят потребовала особого внимания, подчеркнули в администрации города, где во вторник, 3 октября, подводили итоги летней оздоровительной кампании.

В общей сложности в 2023 году в лагерях побывали 19 012 юных пензенцев: 8 594 ребенка - в загородных, 10 270 - в пришкольных, 148 - в «Приморском» на Черноморском побережье

«Большая работа проведена с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в организации отдыха и оздоровления направлен 3 261 ребенок. Из них 1 236 побывали в загородных лагерях, 1 882 - в лагерях с дневным пребыванием; 143 – в «Приморском».

Еще 168 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в санаториях «Нива» и «Надежда» до конца года», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В 2023 году на оздоровительную кампанию выделили 272 млн рублей из бюджетов разных уровней, что на 100 млн больше, чем в 2022-м.