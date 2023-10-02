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Общество

В Пензе поздравили с 100-летием Анастасию Никитину

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В Пензе с 100-летием поздравили участницу Великой Отечественной войны Анастасию Иосифовну Никитину. Она отметила свой день рождения в воскресенье, 1 октября.

Анастасия Никитина родилась в 1923-м, отучилась в Пензе на бухгалтера, а в годы Великой Отечественной войны принимала участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте, где была командиром дальномерного отделения артиллерийской дивизии.

«В 1943 году Анастасия Иосифовна получила контузию. Затем снова вернулась на фронт. Дошла до Германии. Войну окончила в звании сержанта. В 1946 году вышла замуж за военного. Дальнейшая жизнь была связана с постоянными переездами», - рассказали в пресс-службе администрации Первомайского района Пензы.

В 1971 году семья вернулась в город на Суре, и женщина стала работать бухгалтером. Ее общий трудовой стаж составил более 40 лет.

«Боевые заслуги и многолетняя профессиональная деятельность на благо Отечества являются достойным примером для подрастающего поколения - и прежде всего для троих детей, четырех внуков и пяти правнуков Анастасии Иосифовны», - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В свой праздник юбилярша весь день принимала гостей. К ней приходили глава Первомайской администрации Лидия Белякова вместе с сотрудником районного комплексного центра социальной помощи семье и детям, и первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Также имениннице передали памятные подарки, цветы и теплые слова от Президента Российской Федерации и губернатора Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы администрации Первомайского района Пензы
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