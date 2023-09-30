Пензенцев будут штрафовать за уничтожение редких растений

30.09.2023 | 14:33

В октябре в России вступают в силу несколько новых законов. Изменится жизнь призывников, военных, пенсионеров, владельцев банковских карт.

Так, с 1 октября в несколько раз повысятся штрафы за неявку по повестке в военкомат. Призывник, проигнорировавший документ без уважительной причины, может заплатить от 10 000 до 30 000 рублей. Ранее штрафы составляли от 500 до 3 000 рублей.

За умышленную порчу или утрату документов воинского учета теперь накажут штрафом от 3 000 до 5 000 рублей.

«К ответственности будут привлекать и за неисполнение обязанностей по информированию россиян, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Речь, в частности, идет о работодателях, которые не оповестили сотрудника о наличии повестки. Штраф для должностных лиц составит от 60 000 до 80 000 рублей, для юридических - от 400 000 до 500 000 рублей», - сообщила «Парламентская газета».

С 1 октября на 10,5% увеличатся размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям для военных-контрактников. Повышаются и военные пенсии. Также вырастут оклады сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, противопожарной службы, таможни.

«На 10% увеличат и оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - отмечает издание.

В первый день октября в силу вступит закон, устанавливающий единый тариф для нотариусов. Он состоит из федеральной и региональной части. Первую станут взимать в размере госпошлины и с учетом особенностей налогов и соборов, вторую ежегодно будут определять региональные нотариальные палаты в соответствии со специальной формулой.

С 1 октября изменятся минимальные требования к страхованию банковских карт. Их владельцев защитят не только от потери карты или ее повреждения, но и от списания денег мошенниками.

Лимит страховой выплаты - 100 000 рублей. Убыток банк должен возместить в течение 30 дней с момент получения заявления от пострадавшего клиента.

Кроме того, с 21 октября Центральный банк будет сообщать в полицию о подозрительных денежных переводах, а финансовые учреждения смогут на 2 дня приостанавливать транзакцию, если имеется предположение, что счет принадлежит мошенникам.

Жителям Пензенской области, часто бывающим в лесах, придется быть осторожными. 12 октября в силу вступят изменения в КоАП РФ, уточняющие ответственность за уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.

Штраф для граждан составит 2 500 - 5 000 рублей, для должностных лиц - 15 000 - 20 000 рублей, для юридических - 500 000 - 1 млн рублей. Предусмотрены наказания за сбор, хранение, покупку или продажу данных растений.

«Особо злостных нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности, необходимые для этого поправки в КоАП также вступают в силу 12 октября. В частности, злоумышленников будут привлекать к обязательным работам (до 480 часов), исправительным работам (до 2 лет), принудительным работам или приговорят к лишению свободы до 4 лет с возможным штрафом в миллион рублей», - предупредила «Парламентская газета».