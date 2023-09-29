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Общество

Союз женщин предложил решение проблемы с рождаемостью

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Пензенское отделение Союза женщин России передало в Законодательное собрание проект, который позволит добиться перелома в демографической ситуации. Ранее эту задачу сформулировал Президент РФ Владимир Путин.

«Нужно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности и добиться перелома демографической ситуации в РФ», - заявил глава государства в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Демографический спад характерен для большинства субъектов РФ, в Пензенской области ситуация стоит наиболее остро: за последние годы регион потерял около 300 тысяч жителей.

«Население постепенно вымирает, растет средний возраст жителей. Заметно сокращается количество женщин фертильного возраста: только за последние 5 лет число россиянок в возрасте 20-29 лет снизилось на 20%», - отметила председатель отделения Союза женщин России Ольга Чистякова.

Тем временем демография является краеугольным камнем экономики. От численности населения напрямую зависит успех во всех без исключения отраслях социально-экономического развития как отдельно взятой территории, так и большой страны.

Предложение Союза женщин коренным образом изменит ситуацию с демографией. При поддержке на региональном уровне оно будет направлено в Госдуму.

«Декретный отпуск для женщины означает резкое снижение доходов, а ведь денег потребуется больше - в семье пополнение. Наше предложение - сохранить 100% средней заработной платы женщине до достижения ребенком возраста полутора лет. Ориентиром должен стать средний уровень заработной платы в каждом регионе - женщина не должна получать меньше этой суммы. В Пензенской области это 40 279 рублей», - пояснила Ольга Чистякова.

Она отметила, что материальная составляющая часто играет решающую роль в отказе от деторождения. А существующие пособия на детей до 17 лет доступны лишь 2/3 населения.

«Россия испокон веков держалась на семье. Это главное достояние и основополагающая ценность, прописанная в культурном коде народа. В регионах сохранены традиции многодетных семей, есть женщины, которые видят самореализацию в материнстве. И им сегодня необходима поддержка», - подчеркнула Ольга Чистякова.

Владимир Путин сформулировал задачу собрать инициативы от российских регионов и разработать местные программы по улучшению демографической ситуации. Отказ от активной работы в этом направлении или очередные полумеры могут привести к усугублению ситуации и к победе врагов России, коих немало.

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