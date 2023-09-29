Назван самый демографически старый район Пензенской области

29.09.2023 | 17:26

В регионе наблюдается устойчивая тенденция старения населения. Об этом в пятницу, 29 сентября, в преддверии Международного дня пожилого человека, заявил Пензастат.

«С 2012 по 2022 год доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения увеличилась с 15% до 19,6%, что в 2,8 раза превышает установленный ООН критерий (7%) демографически старого населения», - отметили специалисты.

По данным на 1 января 2023-го, из общей численности мужчин 14,4% - лица 65+, женщин в этой категории 24%.

«Наибольшая доля населения в возрасте 65 лет и старше зарегистрирована в Малосердобинском районе (23,8%), меньше всего людей этого возраста - в Пензенском районе (15%)», - добавили в Пензастате.

Кроме того, много граждан 65+ проживает в Иссинском (23,7%), Камешкирском (23,4), Лунинском и Лопатинском районах (по 23,1%).

В целом в России с 2012 по 2022 год удельный вес населения старшего возраста увеличился с 12,9% до 16,5%.