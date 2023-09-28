В Пензенской области оценят удовлетворенность населения властью

28.09.2023 | 13:03

В Пензенской области органы исполнительной власти станут клиентоориентированными, но процесс займет не один год. 27 сентября в региональном правительстве было подписано распоряжение о внедрении соответствующих принципов и стандартов.

Еще в январе этого года был назначен зампред правительства, ответственный за внедрение. В ноябре планируют создать рабочую группу, а весной 2024-го утвердить организационную модель.

Сперва, к концу этого года, чиновникам предстоит провести самооценку качества оказания услуг. Если будут выставлены «В» и «Г» (то есть тройка и двойка), потребуется оптимизация.

Затем, к концу июня 2024-го, соберут и проанализируют обратную связь для изучения удовлетворенности людей взаимодействием с чиновниками разного уровня.

К 30 сентября все органы, оказывающие услуги, должны разработать план по реинжинирингу (переосмыслению) процессов предоставления услуг, мер господдержки, а также доступа к информации о деятельности чиновников.

К концу 2024-го процесс оптимизации планируют завершить. После всего Пензенская область должна получить не менее 40% по методике оценки уровня внедрения (зрелости) клиентоцентричности.