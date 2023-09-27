Владимир Мутовкин поздравил воспитателей с праздником

27.09.2023 | 09:00

В среду, 27 сентября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений.

Он выразил уверенность, что в этой сфере не бывает случайных людей и каждого работника отличает высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, доброта, терпение и искренняя любовь к воспитанникам.

«Благодаря вашим чутким и добрым сердцам маленькие пензенцы, посещающие детские сады, чувствуют себя окруженными любовью и вниманием. Вы способствуете формированию у них новых знаний, помогаете освоить необходимые навыки и умения, учите добру и справедливости, дружбе и взаимопомощи, трудолюбию и целеустремленности, развиваете их таланты.

Огромное спасибо вам за нелегкую, но важную работу, которую вы выполняете с теплотой и мудростью», - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал воспитателям и работникам дошкольных образовательных учреждений здоровья, счастья, мира, добра, успешной работы, творческого вдохновения и достойной заработной платы.