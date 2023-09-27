Сетевое издание|18+|Среда|27 сен 2023|10:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Владимир Мутовкин поздравил воспитателей с праздником

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 27 сентября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений.

Он выразил уверенность, что в этой сфере не бывает случайных людей и каждого работника отличает высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, доброта, терпение и искренняя любовь к воспитанникам.

«Благодаря вашим чутким и добрым сердцам маленькие пензенцы, посещающие детские сады, чувствуют себя окруженными любовью и вниманием. Вы способствуете формированию у них новых знаний, помогаете освоить необходимые навыки и умения, учите добру и справедливости, дружбе и взаимопомощи, трудолюбию и целеустремленности, развиваете их таланты.

Огромное спасибо вам за нелегкую, но важную работу, которую вы выполняете с теплотой и мудростью», - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал воспитателям и работникам дошкольных образовательных учреждений здоровья, счастья, мира, добра, успешной работы, творческого вдохновения и достойной заработной платы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте