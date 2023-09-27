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Общество

В ЕР рассказали о перспективах спортмарафона «Сила России»

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С июня по август «Единая Россия» провела более 6 тысяч открытых тренировок с известными атлетами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» подвели на ВКС с регионами, сообщает ER.ru.

Мероприятия состоялись на 3,5 тыс. площадок при участии более тысячи НКО.

«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали все это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО.

В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 9 тысяч человек», - рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По ее словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трехкратный сурдочемпион мира, дважды призер Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие.

Каждый из них дал возможность прикоснуться к «Силе России» в ее маститых и титулованных проявлениях», - отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

Мероприятия прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтерска выехали на тренировки в Московскую область.

«В феврале организуем зимний спортивный марафон «Сила России». Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», - сообщила Ольга Занко.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в Пензенской области Алексей Елисеев отметил, что регион тоже не остался в стороне и присоединился к марафону «Сила России».

«Фестиваль прошел на 19 площадках - это образовательные учреждения, спортивные заведения, а также открытые общественные пространства. Всего - более 35 мероприятий, участие в которых приняли более 400 взрослых, детей, а также граждан пожилого возраста.

В программу мероприятий были включены мастер-классы и занятия массовыми видами спорта, футбол, плавание, легкоатлетические забеги, скандинавская ходьба. Чтобы занятия были максимально полезными, эффективными, мы привлекали профессиональных тренеров», - пояснил он.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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