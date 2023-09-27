Количество молодых педагогов в пензенских детсадах невелико

27.09.2023 | 10:21

В Пензенской области в детских садах работают 4,5 тысячи воспитателей. Цифра указана в отчете Пензастата, подготовленном к 27 сентября - Дню работников дошкольного образования.

Большинство воспитателей (99,7%) - женщины. Мужчин меньше двух десятков, они преподают музыку и физкультуру.

В 2022 году в среднем на одного воспитателя в Пензенской области приходилось 12 детей.

«Возрастная структура педагогического персонала в основном представлена работниками в возрасте 35-54 лет (62,1%). Количество специалистов моложе 35 лет относительно невелико и составляет 18,8% от общего числа», - уточнили в Пензастате.

На конец 2022 года у 63,4% педагогов в детских садах было высшее образование (в 2021-м - у 62,5%).