В лагере «Юность» хотят построить закрытый ФОК

26.09.2023 | 19:08

В лагере «Юность» может появиться закрытый ФОК. Об этом стало известно во вторник, 25 сентября, на заседании правительства Пензенской области.

В 2023 году в «Юности» возвели два новых модульных корпуса на 50 мест каждый. Таким образом, в лагере появилось еще 400 мест на летнюю оздоровительную кампанию.

Постройки рассчитаны на круглогодичное использование. «Это одноэтажные домики с новой мебелью. Там стоят новые душевые кабины, вся сантехника новая, отдельное пространство для каждого отряда, отдельная комната для сушки, глажки, хранения вещей, игровые комнаты. И, что немаловажно, есть отдельное помещение для людей с ограниченными возможностями», - описывала в мае строящиеся корпуса замминистра образования региона Ирина Осетрова.

На заседании правительства губернатор поручил проработать возможность организовывать смены в «Юности» в течение всего года.

«Корпуса отапливаемые, для полноценного отдыха там зимой ребятам нужен закрытый ФОК. Есть и коммуникации, и место, где его поставить», - заявил Олег Мельниченко.

Новые модульные корпуса в 2024 году появятся и в лагере «Меридиан». В результате он сможет принимать до 1 200 человек плюсом, сообщили в областном правительстве.