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Общество

Пенсии пензенцев в 2024 году будут выше, чем ожидалось

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В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России на 2024-2026 годы. Он был одобрен в пятницу, 22 сентября, на заседании правительства.

В 2024-м совокупный объем бюджета СФР составит 16,2 трлн рублей. Из них 10 трлн планируют потратить на выплату пенсий.

Повышение связано с ростом инфляции: вместо ожидаемых 5,3% ее уровень по итогам 2023 года достигнет 7,5%.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 600 рублей и составит 23 400 вместо 22 800, прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок», - пишет «Коммерсантъ».

Также увеличится ряд выплат, предусмотренных системой соцстрахования. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит более 122 000 рублей в месяц, тогда как в 2023-м он не превышает 83 000 рублей.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 000 до 565 000 рублей. По уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 000 в месяц (против 33 200 рублей в 2023 году)», - говорится в статье.

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