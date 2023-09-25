Сетевое издание|18+|Понедельник|25 сен 2023|10:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Энергетики провели масштабные учения по ликвидации аварий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» провели учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений в условиях низких температур наружного воздуха.

По замыслу, в середине ноября на территории региона возникли неблагоприятные погодные условия: резко повысилась температура наружного воздуха с -15 до 0 градусов, начался гололед. При этом шел дождь и мокрый снег. Ветер в порывах достигал 27-30 м/с.

В результате в 10 районах области произошли массовые отключения электроэнергии. Повреждения зафиксированы на 37 ВЛ 10/35/110 кВ. Основные причины - обрыв проводов, падение опор ВЛ. Без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов и часть жителей Пензы.

С учетом масштаба и характера повреждений решением штаба в аварийно-восстановительных работах (АВР) посменно принимали участие более 240 человек в составе 54 бригад, 91 единица техники. Для оперативного восстановления энергоснабжения социально значимых объектов использовался 21 передвижной резервный источник общей мощностью 1 980 кВт.

Восстановление обесточенных населенных пунктов было завершено в течение суток.

Учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов в филиале «Пензаэнерго» проводятся регулярно. Одна из главных целей - отработка комплекса мероприятий, осуществляемых на фоне созданной учебной обстановки в интересах решения задач по восстановлению энергоснабжения потребителей, предупреждению и ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с ГУ МЧС России по Пензенской области, штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при региональном правительстве, органами местного самоуправления, подрядными организациями и т. д.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте