Энергетики провели масштабные учения по ликвидации аварий

25.09.2023 | 09:31

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» провели учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений в условиях низких температур наружного воздуха.

По замыслу, в середине ноября на территории региона возникли неблагоприятные погодные условия: резко повысилась температура наружного воздуха с -15 до 0 градусов, начался гололед. При этом шел дождь и мокрый снег. Ветер в порывах достигал 27-30 м/с.

В результате в 10 районах области произошли массовые отключения электроэнергии. Повреждения зафиксированы на 37 ВЛ 10/35/110 кВ. Основные причины - обрыв проводов, падение опор ВЛ. Без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов и часть жителей Пензы.

С учетом масштаба и характера повреждений решением штаба в аварийно-восстановительных работах (АВР) посменно принимали участие более 240 человек в составе 54 бригад, 91 единица техники. Для оперативного восстановления энергоснабжения социально значимых объектов использовался 21 передвижной резервный источник общей мощностью 1 980 кВт.

Восстановление обесточенных населенных пунктов было завершено в течение суток.

Учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов в филиале «Пензаэнерго» проводятся регулярно. Одна из главных целей - отработка комплекса мероприятий, осуществляемых на фоне созданной учебной обстановки в интересах решения задач по восстановлению энергоснабжения потребителей, предупреждению и ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с ГУ МЧС России по Пензенской области, штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при региональном правительстве, органами местного самоуправления, подрядными организациями и т. д.