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Общество

Пензенцам задумали усложнить получение микрозаймов

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Заем в микрофинансовой организации (МФО) можно будет получить лишь при наличии простой или усиленной электронной подписи. Такое условие прописано в проекте указания Центробанка.

Об этом пишут «Известия».

Если изменения вступят в силу, то с 1 октября 2024 года выдача микрозаймов жителям Пензенской области, как и всей страны, усложнится.

Для простой электронной подписи МФО необходимо обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения.

«Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО - от возможных оспариваний фактов заключения договоров», - цитирует издание представителя Центробанка.

Электронная подпись - цифровой аналог подписи от руки. Простая подпись может быть в виде индивидуального логина и пароля, кода из СМС, а усиленная - это персональный цифровой код, который может храниться на физическом устройстве или в специальном мобильном приложении.

Ранее стало известно, что пензенцам, чья предельная долговая нагрузка превышает 80%, с 1 октября станет сложнее получить кредит.

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