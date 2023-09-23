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Общество

В областной больнице завершается реконструкция баклаборатории

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В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко завершается реконструкция бактериологической лаборатории, которая почти 30 лет работает как самостоятельное отделение и играет ведущую роль в профилактике и лечении инфекционных заболеваний.

В здании уже завершен капитальный ремонт помещений, идет установка, запуск и ввод в эксплуатацию новой техники. Для баклаборатории закуплены автоматическая средоварка стоимостью 4 млн рублей, ламинированные боксы, обеззараживатели «Дезар» и термостаты.

«Благодаря новому оборудованию будет ускорена идентификация микроорганизмов и постановка диагноза, повысится точность клинического диагноза, что позволит быстрее назначать пациентам правильную терапию», - прокомментировал главврач лечебного учреждения Александр Никишин.

На реконструкцию лаборатории и приобретение оснастки для нее из областного бюджета выделено 20 млн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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