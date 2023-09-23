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Общество

Пензенцы смогут посчитать шаги, участвуя в акции «Человек идущий»

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Жителей Пензы приглашают принять участие в соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Цель акции - мотивировать население к повышению ежедневной двигательной активности.

В процессе будут учитываться все шаги, совершенные за день. Параметры заданы исходя из категории населения.

Соревнования проходят в течение длительного периода времени, благодаря чему должны сформироваться оптимальный двигательный режим и привычка к ходьбе, а людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - стать больше.

В командном зачете участвуют студенческие, муниципальные, корпоративные, семейные команды, а также команды пенсионеров и групп ЗОЖ по 25-20 человек. Участники бесплатно регистрируются в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени считает их шаги и формирует рейтинг.

С 26 сентября по 10 октября будет проходить регистрация, формирование команд и обучение. С 15 октября по 15 ноября запланирован основной этап соревнований.

«Все участники будут дополнительно получать рекомендации экспертов по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни. По результатам соревнований состоится торжественная онлайн-церемония награждения победителей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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