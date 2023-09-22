В «ТНС энерго» прошла расширенная коллегия правовых служб компании

22.09.2023 | 12:45

В Нижнем Новгороде прошло первое расширенное выездное совещание правовых служб компаний группы «ТНС энерго». В рамках мероприятия с докладами выступили руководители юридических направлений холдинга и приглашенные эксперты - представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

В ходе коллегии участники обсудили перспективы развития законодательства в области электроэнергетики, лучшие практики работы с проблемными категориями потребителей, правоотношения с сетевыми организациями в регионах присутствия по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также планы и стратегические задачи правовых служб «ТНС энерго» на 2024 год.

Особое внимание уделили строгому соблюдению норм законодательства в отношениях с потребителями - физическими лицами, бизнес-клиентами и контрагентами. Кроме того, детально обсудили вопрос правового регулирования в части обеспечения потребителей интеллектуальными приборами учета. Работая в интересах жителей регионов, холдинг рассматривает реализацию данного проекта в разных направлениях.

«Встреча объединила руководителей-юристов нашего холдинга из всех регионов присутствия, а также представителей государственных ведомств, курирующих энергосбытовую деятельность. Особенно полезным видится обмен профессиональными мнениями и лучшими юридическими практиками. Уверена, что новые знания, полученные коллегами, откроют новые перспективы для усиления и совершенствования нашей правовой деятельности», - отметила генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова.

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