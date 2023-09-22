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Общество

В Пензенской области проведут горячую линию для пенсионеров

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В понедельник, 25 сентября, у пожилых жителей Пензенской области будет возможность задать вопросы заместителю управляющего местным отделением Социального фонда России Ларисе Ветчинкиной.

В этот день она проведет горячую линию для старшего поколения в приемной Президента

РФ в Пензенской области, уточнили в СФР.

Задать вопросы можно будет по телефону 8 (8412) 59-24-56 с 15:00 до 16:00.

После пенсионной реформы выход на пенсию для мужчин в России предусматривается в возрасте 65 лет, для женщин - в 60. В течение переходного периода (до 2028 года) продолжают действовать требования по стажу и индивидуальным коэффициентам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости.

«Так, в 2022 году требовалось не менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионного коэффициента. В 2024-м будет необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента», - рассказывали ранее в Соцфонде.

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