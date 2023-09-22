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Общество

Сенаторы о Городе Спутнике: местные жители - счастливчики

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«Жители Спутника - счастливчики» - такое мнение выразили члены комитета Совета Федерации по социальной политике, которые побывали в микрорайоне в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».

Реакцию у парламентариев вызвало знакомство с инфраструктурой Города Спутника и новым спортивным объектом, построенным «Термодомом», - «умной» площадкой.

«Важно, что такие площадки пользуются популярностью у молодежи, сюда приходят целыми семьями. Жители Спутника - счастливчики», - отметила сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина.

Фитнес-зарядку для членов Совета Федерации провели министр физической культуры и спорта Пензенской области, заслуженный мастер спорта РФ, бронзовый призер Олимпийских игр Евгения Бочкарева и члены сборной региона по эстетической гимнастике.

«Умная» спортивная площадка - это кластер спортивных объектов от футбола до стритбола, с местами для зрителей и виртуальным тренером-помощником.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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