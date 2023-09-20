В Пензе готовятся к принятию стратегии городского развития

В среду, 20 сентября, депутаты городской думы рассмотрели на комиссии стратегию социально-экономического развития Пензы на период до 2035 года.
В стратегии фигурируют такие направления, как привлекательность для бизнеса, создание комфортной среды для жизни пензенцев, образование, культура и туризм, развитие спорта.
«По сути, она включает в себя все, что заключено в наших муниципальных программах: строительство, реконструкция, улучшение качества жизни населения, субсидии и многое другое», - доложила заместитель главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства Юлия Ляпина.
Она отметила, что сам документ очень емкий - 89 листов.
«Это базовый документ. Мы направили его депутатам на ознакомление. После этого будет приниматься решение о принятии стратегии», - пояснила Юлия Ляпина.
Глава Пензы Владимир Мутовкин в своем выступлении внес долю критики. По его словам, в стратегии нет ни одной цифры, к которой надо стремиться, - ни относительной, ни абсолютной. «Нет понимания того, чего мы хотим достичь. Одни направления деятельности», - заметил он.
«У нас после принятия стратегии идет план, в котором будут все цифры и сроки. Но если мы не примем стратегию, то ничего в городе не изменится от слова «совсем», - объяснила Юлия Ляпина, напомнив, что идею выносили на публичные слушания.
Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.
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