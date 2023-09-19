В Пензе онкологи примут пациентов с симптомами лимфомы

19.09.2023 | 11:40

В субботу, 23 сентября, в областном онкологическом клиническом диспансере с 9:00 до 13:00 пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы с лимфомами и хроническим миелоидным лейкозом.

«Лимфома - это злокачественная опухоль из клеток иммунной системы, которая поражает лимфатическую систему (лимфоузлы, вилочковую железу, костный мозг, селезенку)», - пояснили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Онкологи будет принимать пациентов только по предварительной записи. Записаться можно в рабочее время по телефону 8(937)422-64-54.

В день приема с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В регионе ежегодно диагностируется до 110 случаев заболевания лимфомой. В зоне риска находятся пензенцы старше 55 лет, люди с небольшим уровнем селена в крови.

Основные симптомы - это увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела, головная боль, потливость, кашель, одышка, кожный зуд, снижение массы тела, повышение утомляемости, потеря аппетита.

«В случае сохранения данных симптомов в течение нескольких недель необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу. При выявлении заболевания на ранней стадии оно поддается излечению в 80% случаев», - предупредили в пресс-службе минздрава.