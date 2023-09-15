В Пензе с программой музыкотерапии выступит Рушель Блаво

15.09.2023 | 09:00

Многие жители Пензенской области нередко задаются вопросом, почему они часто болеют, что способно им помочь и как избавиться от медикаментозной зависимости.

Ответы на эти и другие вопросы можно найти в программе Рушеля Блаво «Музыка, которая лечит». Выступление состоится в Центре культуры и досуга Пензы 23 сентября в 11:00.

Благодаря федеральным телеканалам метод музыкотерапии получил популярность и вошел в каждый дом. Музыкотерапия - традиционная система оздоровления организма, помогающая улучшить самочувствие.

Рушель Блаво - основоположник музыкотерапии в России, врач-психотерапевт с 27-летним стажем работы, автор 170 книг по оздоровлению и по психологии, разработчик многофункционального аппарата «Физиофон Блаво».

Опираясь на свой многолетний опыт в психотерапии, Блаво может с уверенностью сказать, что метод музыкотерапии, корректирующий психоэмоциональное состояние, позволяет быть здоровым и счастливым.

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