Сетевое издание|18+|Пятница|15 сен 2023|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе с программой музыкотерапии выступит Рушель Блаво

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многие жители Пензенской области нередко задаются вопросом, почему они часто болеют, что способно им помочь и как избавиться от медикаментозной зависимости.

Ответы на эти и другие вопросы можно найти в программе Рушеля Блаво «Музыка, которая лечит». Выступление состоится в Центре культуры и досуга Пензы 23 сентября в 11:00.

Благодаря федеральным телеканалам метод музыкотерапии получил популярность и вошел в каждый дом. Музыкотерапия - традиционная система оздоровления организма, помогающая улучшить самочувствие.

Рушель Блаво - основоположник музыкотерапии в России, врач-психотерапевт с 27-летним стажем работы, автор 170 книг по оздоровлению и по психологии, разработчик многофункционального аппарата «Физиофон Блаво».

Опираясь на свой многолетний опыт в психотерапии, Блаво может с уверенностью сказать, что метод музыкотерапии, корректирующий психоэмоциональное состояние, позволяет быть здоровым и счастливым.

Реклама. Заказчик - ООО «Ройалмед».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте