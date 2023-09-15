Ряд услуг в поликлиниках пензенцы могут получить только платно

15.09.2023 | 11:40

Директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова рассказала, какие услуги пензенцы не могут получить бесплатно по полису в государственных учреждениях здравоохранения. Она перечислила их в пятницу, 15 сентября, в ходе прямого эфира, организованного ЦУРом.

В первую очередь она назвала зубопротезирование и любые косметологические услуги.

«Справки, которые необходимы на оружие, вождение, при поступлении на работу, и любые другие исследования по инициативе пациента, не по направлению врача. Они не оказываются по полису ОМС», - добавила Елена Аксенова.

Также придется платить за любые сервисные услуги, например одноместную палату, если такое предлагает медицинская организация.

«Более подробно, если возникает какой-то конкретный вопрос, можно только в каждом конкретном случае рассматривать», - заключила Елена Аксенова.