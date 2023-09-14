В Пензе засомневались в отсутствии роста числа подростков-наркоманов

14.09.2023 | 14:48

В Пензе выявлены четверо несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. Подростков с диагнозом «наркомания» нет.

Об этом на заседании в гордуме в четверг, 14 сентября, сообщил заммэра Пензы Сергей Волков.

Он уточнил, что рост показателей не фиксируется, в прошлые годы цифры были примерно такими же.

Глава Пензы Владимир Мутовкин выразил сомнение в актуальности данных с учетом волны распространения наркорекламы, а следовательно, высокого спроса на запрещенные вещества.

Сергей Волков назвал подобные объявления бичом сегодняшнего времени.

«За первое полугодие 2023-го ликвидировано (закрашено) 3 230 надписей», - уточнил он. На эти цели выделялось 2 млн 776 тыс. рублей.

На протяжении нескольких лет в школах проводится тестирование учеников на наркотики, табакокурение и употребление алкоголя. В 37 учреждениях из 64 имеется 100-процентное родительское согласие на обследование, что Волков назвал хорошим результатом.

Владимир Мутовкин назвал принимаемые меры недостаточными, ведь показатели не снижаются. По его мнению, необходимо выработать иной подход, чтобы добиться перелома в ситуации.