В Пензе молодая автолюбительница рискнула за рулем «Нивы»

14.09.2023 | 09:38

В Пензе 26-летнюю местную жительницу задержали за вождение в нетрезвом виде. Чтобы остановить автолюбительницу, потребовалось блокировать ее машину.

Инцидент произошел утром в среду, 13 сентября. В 5:24 сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы, заметили автомобиль «Нива», водитель которого странно маневрировал и нарушал правила дорожного движения.

Правоохранители немедленно решили остановить ставшего опасным человека.

«После непродолжительного преследования экипаж вневедомственной охраны блокировал автомобиль на улице Суворова», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За рулем оказалась молодая женщина. Росгвардейцы отметили, что автолюбительница явно пьяна, от нее исходил запах алкоголя, а на вопросы она отвечала невнятно.

Нарушительницу задержали и передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.