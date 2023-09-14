В Пензе из-за рекламы магазина наркотиков задержали подростков

В Пензе легкие деньги обернулись большими проблемами для двух подростков. Они наносили запрещенные надписи на стены домов и попали на видео.
Когда полицейские задержали молодых людей, те рассказали, что рекламировали магазин по продаже наркотиков, а объявление об этой работе нашли в интернете.
Свои вину оба признали и раскаялись. Проводится проверка.
«Устанавливаются все факты правонарушений, а также причины и обстоятельства, способствовавшие их совершению», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.
По результатам проверки юношей могут привлечь к ответственности и поставить на профилактический учет в ПДН.
В Пензенской области продолжается акция «Сурский край - без наркотиков!». В рамках нее жителей просят помочь полицейским в борьбе с распространением и рекламой запрещенных веществ.
«Если вы стали очевидцем правонарушения и преступлений, связанных с незаконным оборотом и пропагандой наркотиков, просьба сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - обратилась к населению полиция.
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