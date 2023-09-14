Сетевое издание|18+|Четверг|14 сен 2023|18:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Депутат: В центре «Спутник» детей перестали обучать ПДД

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В детско-юношеском центре «Спутник» на Западной Поляне полностью свернута работа по профилактике детского травматизма, проводившаяся в рамках проекта «ЮИД» («Юные инспекторы движения»).

Об этом на заседании в гордуме в четверг, 14 сентября, заявил депутат Александр Трутнев, к которому с соответствующей проблемой обратился коллектив.

По его словам, из нескольких десятков специалистов осталось всего пятеро.

«У них отобрали все кабинеты, разрушили площадку, где проходила практика. Коллектив бьет тревогу. Говорят, если раньше проводили по несколько мероприятий в каждой школе, то сейчас их нет», - рассказал Трутнев.

По его словам, контрольно-счетная палата ранее выявила в учреждении нарушения на 18 млн рублей.

«Получается, мы деньги выделяем, но никакой работы не проводится. Надо что-то делать!» - заявил депутат.

Он напомнил о ДТП с участием несовершеннолетних и предупредил, что без опыта, который ребята получали в школе ЮИД, уровень детского травматизма будет еще выше.

Трутнев предложил другим народным избранникам совместно выехать на объект и пообщаться с коллективом.

Глава города Владимир Мутовкин пообещал детально разобраться в ситуации и общими усилиями найти выход.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте