Депутат: В центре «Спутник» детей перестали обучать ПДД

14.09.2023 | 17:00

В детско-юношеском центре «Спутник» на Западной Поляне полностью свернута работа по профилактике детского травматизма, проводившаяся в рамках проекта «ЮИД» («Юные инспекторы движения»).

Об этом на заседании в гордуме в четверг, 14 сентября, заявил депутат Александр Трутнев, к которому с соответствующей проблемой обратился коллектив.

По его словам, из нескольких десятков специалистов осталось всего пятеро.

«У них отобрали все кабинеты, разрушили площадку, где проходила практика. Коллектив бьет тревогу. Говорят, если раньше проводили по несколько мероприятий в каждой школе, то сейчас их нет», - рассказал Трутнев.

По его словам, контрольно-счетная палата ранее выявила в учреждении нарушения на 18 млн рублей.

«Получается, мы деньги выделяем, но никакой работы не проводится. Надо что-то делать!» - заявил депутат.

Он напомнил о ДТП с участием несовершеннолетних и предупредил, что без опыта, который ребята получали в школе ЮИД, уровень детского травматизма будет еще выше.

Трутнев предложил другим народным избранникам совместно выехать на объект и пообщаться с коллективом.

Глава города Владимир Мутовкин пообещал детально разобраться в ситуации и общими усилиями найти выход.