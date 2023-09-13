В Пензе возбудили дело из-за рекламы на Олимпийской аллее

13.09.2023 | 16:37

В Пензе ситуация с размещением рекламы на тумбах в районе Олимпийской аллеи приняла серьезный оборот. В среду, 13 сентября, выяснилось, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

«Проясните, пожалуйста, ситуацию с надгроб... с рекламными конструкциями, установленными парком Белинского на территории Олимпийской аллеи. Госпожа Вера Фейгина (начальник Управления культуры г. Пензы. - Прим. ред.) публично заявляла СМИ, что стенды предназначены для выставок детских рисунков. Но не прошло и трех месяцев, как рисунки сменила коммерческая реклама.

Дети расстроены, преподаватели художественных школ в смятении, местные жители недоумевают: при нынешнем обилии рекламы в Интернете, на радио и телевидении объективная необходимость в афишных тумбах давно отпала. И уж не на бюджетные ли средства наш район уродуется совершенно бесполезными и лишенными эстетической ценности объектами? И что там с детскими рисунками?» - задал вопросы пользователь Гама Б. на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

Его поддержала Марина К., согласившаяся, что размещение конструкций было неуместно с самого начала.

«Городская администрация пообещала решить вопрос и убрать тумбы с рисунками, чего не было сделано. Вернее, и вашим, и нашим, наполовину с неправдой. Тумбы разместили в разных частях аллеи по одной и теперь еще «обновили» содержание», - отметила женщина.

Представитель мэрии заявил, что руководство парка имени В. Г. Белинского не размещало коммерческие афиши.

«Вся рекламная информация на афишных тумбах будет снята. На стендах будут размещены рисунки учеников детских школ», - говорилось в этом же ответе.

Третий пользователь, Дима М., поинтересовался, привлекут ли кого-то к ответственности за несанкционированное размещение рекламы на стендах. Оказалось, что да.

«Администрацией Ленинского района города Пензы в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ по факту размещения рекламы в не предназначенном для этого месте возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 3.2 Кодекса об административных правонарушениях Пензенской области (Закон Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО). Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», - пообещали в мэрии.