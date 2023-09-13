Решилась судьба заброшенного участка на ул. Антонова в Пензе

13.09.2023 | 17:09

В Пензе определили судьбу заброшенного участка в районе улицы Антонова, 22. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил глава города Александр Басенко.

«История объекта насчитывает несколько лет: изначально одна из пензенских строительных компаний планировала возвести детский сад вместе с жилым комплексом. Проект не был реализован в связи с банкротством застройщика», - напомнил он.

Объект забросили, в котловане стала регулярно скапливаться вода, ограждение по периметру пришло в негодность. Участок стал представлять опасность для местных жителей, в особенности детей.

Время от времени муниципальные служащие организовывали уборку прилегающей территории, но эти меры были явно недостаточными. Наконец ситуацию решили изменить коренным образом.

«Убрали развалившийся забор, отсыпали грунтом котлован. В настоящее время формируем земельный участок. В планах - передать его Министерству здравоохранения Пензенской области для строительства учреждения здравоохранения», - добавил Александр Басенко.