Сетевое издание|18+|Среда|13 сен 2023|18:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Решилась судьба заброшенного участка на ул. Антонова в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе определили судьбу заброшенного участка в районе улицы Антонова, 22. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил глава города Александр Басенко.

«История объекта насчитывает несколько лет: изначально одна из пензенских строительных компаний планировала возвести детский сад вместе с жилым комплексом. Проект не был реализован в связи с банкротством застройщика», - напомнил он.

Объект забросили, в котловане стала регулярно скапливаться вода, ограждение по периметру пришло в негодность. Участок стал представлять опасность для местных жителей, в особенности детей.

Время от времени муниципальные служащие организовывали уборку прилегающей территории, но эти меры были явно недостаточными. Наконец ситуацию решили изменить коренным образом.

«Убрали развалившийся забор, отсыпали грунтом котлован. В настоящее время формируем земельный участок. В планах - передать его Министерству здравоохранения Пензенской области для строительства учреждения здравоохранения», - добавил Александр Басенко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — t.me/basenkoAN
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте