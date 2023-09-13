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Общество

Пензенцы могут лишиться мессенджера WhatsApp

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Жители Пензенской области, активно пользующиеся мессенджером WhatsApp, могут лишиться такого способа коммуникации. Власти задумались над запретом приложения в России.

Как в среду, 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, работу мессенджера могут пересмотреть в случае, если одной из его функций станет массовое распространение информации.

«Ранее во вторник WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов. Помимо этого, будет доступен улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя, а также появится возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы», - отмечает издание.

WhatsApp принадлежит компании Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram). Когда в России блокировали некоторые ее продукты, для WhatsApp сделали исключение.

Тогда считалось, что мессенджер является средством коммуникации, а не размещения информации.

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