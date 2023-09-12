В Малой Сердобе решено построить новый ФОК

12.09.2023 | 12:52

В Малой Сердобе в 2024 году должен появиться физкультурно-спортивный комплекс открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Нельзя допустить, чтобы во всех райцентрах спортплощадки на свежем воздухе были, а в Малой Сердобе нет», - заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

Министру финансов Пензенской области поручено предусмотреть в бюджете необходимые средства.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс должен позволить жителям Малой Сердобы заниматься спортом и готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Губернатор также дал задание проверить состояние стадионов во всех районах области. «Сразу все не сделаешь, но поэтапно, с учетом бюджетных возможностей, надо приводить в порядок сельские стадионы, создавать сельчанам условия для занятий спортом», - пояснил он.