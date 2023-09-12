В «Академии ТОП» юные пензенцы получат навыки будущей профессии

12.09.2023 | 16:46

Если ребенок обожает сидеть в телефоне или играть на компьютере, то его интерес можно направить в продуктивное русло и выбрать компьютерные курсы.

Некоторые могут спросить: «Зачем учить детей работе на компьютере, они и без нас это все умеют?» Ответ лежит на поверхности: современные подростки с легкостью играют, общаются в мессенджерах, серфят в Сети, смотрят ролики, но при этом не знают элементарного, например, как создать папку на компьютере. Более опасно то, что ребята не осознают, какие риски их подстерегают на просторах Всемирной паутины.

На компьютерных курсах безопасному поведению в интернете посвящен отдельный блок. Кроме того, здесь дети овладевают основами будущей профессии. Даже если, повзрослев, они выберут не ИТ-сферу, а другую, полученные знания пригодятся.

Преподаватели «Компьютерной академии ТОП» в Пензе ставят своей целью превратить увлечение компьютером в полезные навыки. Ребята учатся создавать собственные игры, приложения и стартапы, знакомятся с новыми технологиями, развивают нестандартное мышление и учатся работать в команде.

Начать изучать основы компьютерной грамотности можно уже в 7-8 лет. Учеников начальной школы ждет программа «Первый шаг». Полный курс длится 18 месяцев.

Программа «Малая компьютерная академия» предусмотрена для ребят 9-14 лет. Для удобства школьников делят на две возрастные группы: 9-12 и 13-14 лет.

Особое внимание преподаватели академии уделяют практике. Воспитанники не просто получают теоретические знания - они тут же применяют их в деле. Таким образом ребята проходят тест-драйв профессий в ИТ-индустрии и получают возможность определиться, что именно в информационных технологиях привлекает их больше всего, что требует более глубокого и детального изучения.

Записаться на курсы для детей в «Компьютерную академию ТОП» можно по телефону +7 (8412) 993-992 либо на сайте.

Подробная информация о направлениях - по ссылкам:

- IT-программы для детей от 7 лет;

- онлайн-курсы английского языка для детей и взрослых из любой точки мира;

- для учащихся старших классов - получение профессии еще в школе и, после, в ИТ-колледже;

- для тех, кто хочет учиться по востребованным IT-специальностям, - очные и дистанционные IT-курсы;

- курсы английского языка для взрослых;

- TOP IT SCHOOL - онлайн-школа (5-11-е классы).

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