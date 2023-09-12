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Общество

Педиатр рассказала о первой помощи ребенку при высокой температуре

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Если у ребенка поднимается температура, нужно не паниковать, а оказать первую помощь. О том, что делать в такой ситуации, рассказала «Газете.Ru» педиатр «Теледоктор24» Юлиана Шабатура.

«Если столбик термометра перешел отметку 38,5 ℃, рекомендуется дать ребенку парацетамол в форме, которая подходит по возрасту, из расчета 10-15 мг на кг веса разово. Или же ибупрофен - 5-10 мг на кг разово. Если при росте температуры тела у ребенка становятся холодными кисти и стопы и на его теле заметен сосудистый рисунок, необходимо к парацетамолу или ибупрофену добавить спазмолитический препарат (дротаверин) согласно инструкции», - рекомендовала врач.

Юлиана Шабатура уточнила, что возможно чередование препаратов, если первый не снизил температуру.

Когда как руки и ноги согреются, можно применить физический метод охлаждения -растереть кожу ребенка мокрым полотенцем.

Врач предупредила: если после принятых мер температура не снижается, необходимо вызвать скорую помощь.

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Источник — фото pixabay.com
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