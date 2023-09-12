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Общество

АО «Жилфонд Железнодорожного района» готово к зиме

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Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2023-2024 годов началась уже весной. По результатам весеннего осмотра были составлены акты, в которых зафиксировали текущее состояние внутридомовых инженерных сетей и определили необходимые меры по текущему содержанию и ремонту.

Первоочередная задача для управляющей организации после отключения тепла - провести ревизию инженерных коммуникаций, используемых в многоквартирных домах для оказания коммунальной услуги по отоплению.

При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период проверили тепловые сети на плотность и прочность. В мае-июне текущего года произвели промывку и гидравлические испытания систем отопления всех 187 домов, находящихся в управлении АО «Жилфонд Железнодорожного района», подготовили к эксплуатации 249 элеваторных узлов.

Все эти работы прошли под контролем теплоснабжающей организации, сотрудники которой присутствовали при гидравлических и иных испытаниях и фиксировали в акте все имеющиеся недостатки (если они были). Сейчас паспорт готовности к отопительному периоду получен и подписан на все дома.

В цифрах подготовка к отопительному сезону от АО «Жилфонд Железнодорожного района» выглядит следующим образом:

- замена запорной арматуры в количестве более 200 шт.;

- замена или установка более 200 манометров;

- замена и ремонт аварийных участков трубопроводов ЦО, ХГВС и канализации более 350 мп;

- теплоизоляция трубопроводов ЦО и ГВС более 100 м;

- текущий (около 800 кв. м) и капитальный (более 1 500 кв. м) ремонт мягких и двухскатных кровель;

- ремонт монтажных швов в количестве около 700 мп;

- утепление стен более 100 кв. м;

- ремонт и штукатурка наружных стен и цоколей более 300 кв. м.

В ходе подготовки к отопительному сезону проверили общедомовые приборы учета тепловой энергии, холодной и горячей воды. Те, у которых истек срок эксплуатации, прошли поверку. Также провели ревизию снегоуборочной техники, заключили договоры со специализированными организациями на уборку крыш МКД от сосулек, снега и наледи.

Все находящиеся в управлении АО «Жилфонд Железнодорожного района» 187 домов готовы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

Реклама. Заказчик - АО «Жилфонд Железнодорожного района».

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