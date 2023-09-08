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Общество

В Пензенской области выявили 15 новых случаев боррелиоза

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С 31 августа по 7 сентября 49 укушенных клещами жителей области, в том числе 10 детей, обратились за медицинской помощью. Неделей раньше пострадавших было значительно меньше - всего 30.

Специалисты провели лабораторные исследования 42 клещей за минувшую неделю. В 7 из них (22,2%) обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона активности кровососов, то есть с 20 марта, зарегистрировано 1 403 обращения к врачам. Среди укушенных - 482 ребенка в возрасте до 14 лет, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Медики подвели итоги заболеваемости ИКБ за 8 месяцев. С начала года в регионе были диагностированы 58 случаев заболевания. По итогам января - июля таких диагнозов было выставлено 43 (1 – в Иссинском, по 2 – в Пензенском и Шемышейском районах, 3 – в Кузнецком и 35 – в Пензе).

В течение августа по 1 случаю боррелиоза диагностировано в Башмаковском, Иссинском, Наровчатском и Пензенском районах и 11 – в Пензе.

Таким образом, с начала года в Пензенской области боррелиозом заболели по 1 жителю Башмаковского и Наровчатского районов, по 2 – Иссинскогого и Шемышейского, по 3 – Кузнецкого и Пензенского, 46 жителей Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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