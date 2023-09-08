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Общество

В Пензе наградили победителей конкурса «Лучший по профессии»

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В пятницу, 8 сентября, в областной филармонии чествовали победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии».

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, это признанные мастера своего дела, золотой фонд рабочего класса.

«Без вашего созидательного труда те достижения, которые сегодня демонстрирует наш регион в новых экономических условиях, были бы просто невозможны», - обратился он к конкурсантам.

Олег Мельниченко вручил дипломы победителям в каждой из 10 номинаций. В этом году выбрали лучших электромонтера распределительных сетей, плиточника, штукатура-маляра, бульдозериста, оператора машинного доения коров, ветеринарного фельдшера, тракториста-машиниста, водителя автобуса, швею и монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

«Для них предусмотрены денежные поощрения - 400, 230 и 150 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е место соответственно», - уточнили в областном правительстве.

Конкурс «Лучший по профессии» организуют уже 11 лет, за это время в нем приняли участие около 3 тысяч человек. В планах проводить конкурс и впредь.

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Источник — фото pnzreg.ru
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