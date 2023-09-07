Пензенский дом ветеранов решили переименовать

07.09.2023 | 12:10

Пензенскому дому ветеранов, стационарному учреждению социального обслуживания, расположенному на улице Собинова, 9, дадут новое название.

Соответствующее решение принял председатель регионального правительства Николай Симонов, 5 сентября подписавший постановление о переименовании.

Теперь в обозначении не будет слова «ветеран», его заменят на «престарелых» и «инвалидов». В полном варианте это звучит так: «Пензенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Аналогичные изменения затронут Сердобский дом ветеранов труда на улице Ленина, 291. Теперь он будет называться «Сердобский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Министерству труда, соцзащиты и демографии региона поручено внести изменения в учредительные документы.