Пензенский дом ветеранов решили переименовать

Пензенскому дому ветеранов, стационарному учреждению социального обслуживания, расположенному на улице Собинова, 9, дадут новое название.
Соответствующее решение принял председатель регионального правительства Николай Симонов, 5 сентября подписавший постановление о переименовании.
Теперь в обозначении не будет слова «ветеран», его заменят на «престарелых» и «инвалидов». В полном варианте это звучит так: «Пензенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Аналогичные изменения затронут Сердобский дом ветеранов труда на улице Ленина, 291. Теперь он будет называться «Сердобский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Министерству труда, соцзащиты и демографии региона поручено внести изменения в учредительные документы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀