Жители Пензенской области выберут лучшего участкового

06.09.2023 | 12:45

Пензенская область присоединится к Всероссийскому конкурсу «Народный участковый». Он стартует в понедельник, 11 сентября. В его рамках жители региона выберут самого достойного полицейского.

Мероприятие по традиции будет проходить в три этапа. Первый - с 11 по 20 сентября - предполагает голосование населения.

Чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте, на официальном сайте УМВД России по Пензенской области будет размещена информация об участниках.

Голосование будет проходить онлайн. Сначала выберут лучшего полицейского района. Жители смогут узнать, сколько преступлений раскрыто с помощью кандидата, количество рассмотренных им обращений, чего он достиг и как его характеризуют коллеги и граждане.

Второй этап стартует 7 октября и продлится до 16-го числа. В нем примут участие победители первого. Набравший большее количество голосов станет лучшим участковым Пензенской области и получит путевку на третий этап конкурса.

С 1 по 10 ноября россияне будут выбирать народного участкового страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.