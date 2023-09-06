В регионе увеличат штрафы за самовольное пользование недрами

06.09.2023 | 14:58

В Пензенской области увеличат штрафы за самовольное пользование недрами. Речь об этом шла на заседании в региональном правительстве в среду, 6 сентября.

Глава минлесхоза Ришат Алтынбаев сообщил, что в этом году выявлено 14 мест самовольной разработки участков.

«3 субъектам предпринимательской деятельности объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По составленным правоохранительными органами протоколам об административном правонарушении министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования в 2023 году вынесено 5 постановлений на общую сумму 13 тысяч рублей, 1 протокол в настоящее время находится на рассмотрении», - уточнил министр.

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что «это несоизмеримо мало по сравнению с тем вредом, который наносится», и потребовал усилить контроль за использованием полезных ископаемых.

«Необходимо ужесточать штрафные санкции. Пересмотрите подходы к Кодексу Пензенской области об административных нарушениях в сторону их увеличения», - поручил глава региона.

В числе других мер борьбы с нарушителями названы закрытие доступа к местам самовольных раскопок, активная претензионная работа с собственниками земель и постоянное наблюдение за местами несанкционированной добычи, пояснили в пресс-службе регионального правительства.