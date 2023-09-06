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Общество

В Пензе с экс-преподавателя взыскали сумму полученных взяток

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Ранее пензенец, работавший преподавателем, был осужден за взятки. С октября 2020 года по ноябрь 2021-го он лично получил от старост и от заместителя старосты группы, выполнявших роль посредников, деньги за выставление положительной оценки за курсовую работу без фактической ее проверки. Общая сумма полученных взяток составила 448 000 руб.

Суд признал его виновным в 9 эпизодах преступления и назначил штраф в размере 900 000 рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в государственных вузах и колледжах на 3 года.

Но этим дело не кончилось. Прокурор подал иск, в котором просил признать взятки ничтожными сделками и взыскать деньги, полученные незаконным путем, в доход государства.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, рассмотревшего гражданское дело, данные сделки были совершены с заведомо противной основам правопорядка целью. В итоге служители Фемиды признали их ничтожными.

С бывшего преподавателя взысканы средства, полученные в виде взяток, в размере 448 000 рублей.

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