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Общество

Рост цен на щебень в Пензенской области сочли спекулятивным

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В среду, 6 сентября, на заседании в правительстве Пензенской области обсудили рост цен на полезные ископаемые.

«По имеющейся информации, стоимость песка и щебня увеличилась в разы. Считаю, что это чисто спекулятивная история с целью наживы узкого круга лиц на строительном комплексе региона», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

По его мнению, для решения вопроса нужен комплексный подход.

«Необходимо собирать рабочую группу во главе с председателем правительства, включать в нее представителей ФАС, прокуратуры, правоохранительных органов и наводить порядок в этой сфере, жестко и принципиально подходить к проверке добычи природных ресурсов», - отметил он.

Глава региона поручил провести анализ всех существующих сейчас песчаных карьеров: у кого они находятся, как используются, обоснованно ли это использование и какие цены установлены на материалы, добавили в пресс-службе регионального правительства.

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