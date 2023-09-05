«Истеричка»: пензячка судилась с больницей из-за эмоциональных слов

05.09.2023 | 08:37

Ленинский районный суд рассмотрел иск, поданный к Пензенской областной клинической детской больнице имени Н. Ф. Филатова матерью одного из юных пациентов.

Истица утверждала, что медицинская сестра в присутствии детей, родителей и сотрудников отделения оскорбила и унизила ее честь и достоинство. В частности, медсестра произнесла в ее адрес слова «неадекватная», «истеричка», «позорище», «недостойная мать», «пошла ты». Этот момент женщина зафиксировала на видеозаписи.

Она посчитала, что медсестра причинила ей моральный вред, «выразившийся в нравственных страданиях, стыде перед другими гражданами и собственным ребенком, переживании, беспокойстве, чувстве подавленности, испуге, чувстве оскорбления и бессовестного отношения к истице». Оскорбленная мать подала судебный иск, котором просила взыскать с больницы компенсацию в размере 150 000 рублей и обязать медработника публично извиниться перед ней.

При рассмотрении дела выяснилось, что конфликт, во время которого медсестра произнесла эмоциональные слова, разгорелся из-за того, что мать стала производить видеосъемку в кабинете, где ее ребенку проводилась процедура.

Кроме того, экспертиза показала, что в данных словах содержится негативная информация. Однако они не являются утверждением о фактах или событиях, которые не имели места в реальности, так как представляют собой оценочные суждения.

В итоге суд оставил исковые требования женщины к областной детской больнице без удовлетворения.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.