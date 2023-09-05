Сетевое издание|18+|Вторник|5 сен 2023|09:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Истеричка»: пензячка судилась с больницей из-за эмоциональных слов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ленинский районный суд рассмотрел иск, поданный к Пензенской областной клинической детской больнице имени Н. Ф. Филатова матерью одного из юных пациентов.

Истица утверждала, что медицинская сестра в присутствии детей, родителей и сотрудников отделения оскорбила и унизила ее честь и достоинство. В частности, медсестра произнесла в ее адрес слова «неадекватная», «истеричка», «позорище», «недостойная мать», «пошла ты». Этот момент женщина зафиксировала на видеозаписи.

Она посчитала, что медсестра причинила ей моральный вред, «выразившийся в нравственных страданиях, стыде перед другими гражданами и собственным ребенком, переживании, беспокойстве, чувстве подавленности, испуге, чувстве оскорбления и бессовестного отношения к истице». Оскорбленная мать подала судебный иск, котором просила взыскать с больницы компенсацию в размере 150 000 рублей и обязать медработника публично извиниться перед ней.

При рассмотрении дела выяснилось, что конфликт, во время которого медсестра произнесла эмоциональные слова, разгорелся из-за того, что мать стала производить видеосъемку в кабинете, где ее ребенку проводилась процедура.

Кроме того, экспертиза показала, что в данных словах содержится негативная информация. Однако они не являются утверждением о фактах или событиях, которые не имели места в реальности, так как представляют собой оценочные суждения.

В итоге суд оставил исковые требования женщины к областной детской больнице без удовлетворения.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте