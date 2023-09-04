Перечислены изменения в порядке капремонта многоквартирных домов

04.09.2023 | 13:21

Жителям Пензенской области напомнили об изменениях порядка проведения капитального ремонта многоквартирных домов, вступивших в силу с 1 сентября.

Одно из них касается права закупать необходимые материалы и оборудование (в том числе высокотехнологичное) напрямую у производителя. Теперь оно может возникнуть у региональных операторов по решению субъекта РФ.

«Неэффективные процедуры при капитальном ремонте многоквартирных домов - объектов культурного наследия, в которых предмет охраны не затрагивается или не определен, будут упразднены.

К примеру, государственная историко-культурная экспертиза проводиться не будет, а органы охраны нужно будет лишь проинформировать о проведении работ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на региональный фонд.

Также вводится процедура обязательного прохождения независимой оценки квалификации для специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.