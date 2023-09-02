Вадим Супиков вручил награды лучшим работникам системы газоснабжения

02.09.2023 | 09:28

В пятницу, 1 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Спикер регионального парламента поздравил сотрудников компаний «Газпром межрегионгаз Пенза» и «Газпром газораспределение Пенза». Он подчеркнул что нефтегазовый комплекс является стратегическим сектором и локомотивом российской экономики, от надежной работы которого зависит безопасность и независимость страны, укрепление статуса России - мирового лидера на рынке энергоресурсов.

«Протяженность газопроводной сети Пензенской области составляет почти 19 тыс. км, ежегодно транспортируется более 2 млрд кубометров «голубого топлива», снабжается 700 населенных пунктов, более 1,5 тыс. промышленных объектов», - конкретизировал спикер.

Вадим Супиков обратил особое внимание на социально ориентированные проекты «Газпрома». Так, по программе догазификации Пензенская область занимает второе место в стране. По проекту «Газпром» - детям» только до конца 2023 года в области запланировано открытие 40 спортивных объектов. Кроме того, пристальное внимание уделяется экологии.

Председатель регионального парламента выразил признательность ветеранам топливно-энергетической сферы, всем работникам отрасли за высокий профессионализм, преданность избранному делу, неравнодушие и ответственность. Он пожелал компании «Газпром», которой в этом году исполняется 30 лет, стабильного развития, успешного решения масштабных, государственных задач и новых свершений на благо Отечества.

«Пользуясь случаем, поздравляю всех, чьи дети, внуки сегодня пошли в учебные заведения, с Днем знаний. Хочу пожелать всем нам, чтобы они стали успешными, достойными людьми», - завершил свое выступление парламентарий.

В преддверии профессионального праздника, который в России отмечается в первое воскресенье сентября, состоялась церемония награждения. Вадим Супиков вручил наиболее отличившимся специалистам почетные грамоты и благодарности губернатора, Законодательного собрания, главного федерального инспектора по Пензенской области.

Депутат Законодательного собрания, генеральный директор компаний Пензенской области, входящих в группу «Газпром межрегионгаз», Игорь Борисов объявил благодарности ПАО «Газпром» и местных организаций передовикам производства.