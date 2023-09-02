Вадим Супиков поздравил жителей Заречного с юбилеем города

02.09.2023 | 19:12

В субботу, 2 сентября, город Заречный отметил 65-летие со дня образования. Почетными гостями масштабного мероприятия, приуроченного к праздничной дате, стали губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков, замдиректора департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Максим Костюченко.

Горожан приветствовал глава региона.

«Заречный был создан в эпоху великих свершений Советского Союза. Мы гордимся тем, что ядерный щит страны ковался в Пензенской области. Заречный и в наши дни остается одним из ключевых городов атомной промышленности и приборостроения», - сказал он.

Олег Мельниченко оценил условия, созданные в Заречном для комфортной жизни, воспитания детей, занятий спортом, и выразил уверенность в прекрасном будущем атомграда.

Спикер регионального парламента, обращаясь к зареченцам, подчеркнул: «65 лет по историческим меркам - возраст молодости, но Заречный уже получил признание как крупный производственный, научный и культурный центр в Пензенской области и среди моногородов государственной корпорации «Росатом».

Вадим Супиков напомнил о значимой роли, которую сыграл в создании отечественных ракетных войск стратегического назначения, в развитии атомной науки, энергетики, промышленности завод имени М. В. Проценко.

«Градообразующее предприятие и сегодня продолжает работать на повышение обороноспособности страны, обеспечение ее национальных интересов», - сказал он.

В адрес зареченцев прозвучали слова благодарности за самоотверженный созидательный труд, любовь и преданность родному городу, пожелания новых свершений во имя процветания Заречного, Сурского края и России.

Глава города Олег Климанов и председатель собрания представителей Сергей Рузайкин провели церемонию присвоения звания «Почетный гражданин города Заречного». Программу продолжили традиционные «Парад колясок», фестиваль-шествие колонн трудовых коллективов «Заречный - это мы», выступления творческих коллективов.