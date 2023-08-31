Пользователей карт «Мир» ждут изменения

31.08.2023 | 10:20

Специалисты Национальной системы платежных карт (НСПК) готовят изменения для пользователей карт «Мир».

Предполагается, что при заказах товаров на маркетплейсах и оплате такси списание средств будет производиться с задержкой.

В настоящий момент такая функция действует при оплате проезда на общественном транспорте.

«Применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт «Мир» в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи либо занимает слишком много времени. Последнее актуально для торгово-сервисных предприятий (ТСП) с массовым потоком клиентов, например, на общественном транспорте», - пояснили «Российской газете» в Национальной системе платежных карт.

В организации уточнили, что отложенная авторизация станет функцией по выбору для представителей ТСП.

Они сами смогут оценивать риски неоплаты покупок, исходя из своей бизнес-модели, подчеркнули в Национальной системе платежных карт.

Новый функционал для карт «Мир» планируют ввести с весны 2024 года.