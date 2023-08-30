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Общество

За 7 месяцев в Пензенской области пропали 76 детей

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В Пензенской области с января по июль следователям поступило 66 сообщений о безвестном исчезновении 76 детей. Все они были найдены.

Такую статистику опубликовал СУ СК РФ по области в среду, 30 августа, в Международный день пропавших людей.

Также за этот период следственный комитет принял 8 заявлений об исчезновении взрослых жителей региона. 7 из них нашли, в Городищенском районе после пропажи человека возбудили уголовное дело.

«Проблемой безвестного исчезновения людей занимаются правоохранительные органы и общественные организации в каждой стране. В следственном управлении СК России по Пензенской области рассмотрению сообщений о безвестном исчезновении граждан уделяется особое внимание, поскольку от оперативности и слаженности действий зачастую зависит жизнь человека», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователи сотрудничают с волонтерами пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» и полицией. Алгоритмы обмена информацией между ними постоянно совершенствуются.

«Никогда не остаются равнодушными жители Пензенской области, готовые на общественных началах в любое время суток подключаться к поиску», - отметила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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