В кузнецком роддоме установили наркозно-дыхательный аппарат

30.08.2023 | 11:16

В родильный дом Кузнецкой детской центральной районной больницы закупили наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35.

Его стоимость составляет 3 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.

«Это современный аппарат общей анестезии для взрослых и детей. Он отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности, удобный пользовательский интерфейс, эргономичный и экономичный дизайн», - пояснила преимущества установки главврач Галина Дерябина.

Оборудование имеет 6 режимов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оно может применяться для работы как со взрослыми, так и с детьми любых возрастов.

«Аппарат установлен в операционном блоке акушерского отделения и введен в эксплуатацию», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.