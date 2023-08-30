В кузнецком роддоме установили наркозно-дыхательный аппарат

В родильный дом Кузнецкой детской центральной районной больницы закупили наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35.
Его стоимость составляет 3 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.
«Это современный аппарат общей анестезии для взрослых и детей. Он отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности, удобный пользовательский интерфейс, эргономичный и экономичный дизайн», - пояснила преимущества установки главврач Галина Дерябина.
Оборудование имеет 6 режимов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оно может применяться для работы как со взрослыми, так и с детьми любых возрастов.
«Аппарат установлен в операционном блоке акушерского отделения и введен в эксплуатацию», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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