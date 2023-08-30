Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В кузнецком роддоме установили наркозно-дыхательный аппарат

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В родильный дом Кузнецкой детской центральной районной больницы закупили наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35.

Его стоимость составляет 3 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.

«Это современный аппарат общей анестезии для взрослых и детей. Он отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности, удобный пользовательский интерфейс, эргономичный и экономичный дизайн», - пояснила преимущества установки главврач Галина Дерябина.

Оборудование имеет 6 режимов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оно может применяться для работы как со взрослыми, так и с детьми любых возрастов.

«Аппарат установлен в операционном блоке акушерского отделения и введен в эксплуатацию», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте